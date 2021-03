Se agotan tumbas en Colima por alto número de fallecimientos de Covid-19

Ante el aumento de fallecimientos por Covid-19 en Colima, el panteón del municipio de Villa de Álvarez colapsó, dejando a casi un millar de familias sin espacio para dar cristiana sepultura al cuerpo de sus familiares.

En 2020, en al menos el 72 por ciento de las defunciones ocurridas en Villa de Álvarez, los cuerpos fueron trasladados a otros municipios por la falta de espacios en el cementerio municipal.

“El año anterior (2020), tuvimos mil 390 defunciones en el municipio, 352 mujeres y 838 hombres, del total de fallecidos, 995 no fueron inhumados en nuestro municipio, ¿por qué?, porque no tenemos capacidad ya de recibir cuerpos humanos en el panteón, no hay lotes que podamos ofertar a los ciudadanos”, advirtió el alcalde Felipe Cruz Calvario.

Por ello, con el objetivo de ofrecer un servicio tan importante en materia de salud pública y social, este jueves se dio arranque a la construcción del Cementerio “Bosque del Edén”, mismo que estará ubicado en el kilómetro 5.5 de la carretera a Minatitlán.

“Con este proyecto, se busca dar la oportunidad a los ciudadanos de inhumar los restos o guardar las cenizas de sus seres queridos o de ellos mismos de forma digna”, agregó el edil.

Explicó que, con el nuevo camposanto, el ayuntamiento no se preocupará por la construcción de un nuevo panteón en los próximos 50 o 60 años, pues se trata de un terreno de 10 hectáreas en donde se garantizará espacio para más de 40 mil difuntos que ahí descansarán.

Noticias Relacionadas Diputados en CDMX piden se investiguen mafias de venta de espacios en panteones

Por su parte, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, indicó que, además de dar solución a los villalvarenses en un tema tan importante, se ofrece un proyecto innovador, en el que se buscó que los precios sean justos y, se ofrezca un servicio de calidad.

Incluso, el ejecutivo llamó a una reflexión ante el aumento de defunciones a causa del Virus Sars-CoV-2, pues dijo, los ciudadanos se preocupan más por adquirir una vivienda, una residencia o cualquier otro artículo, pero no todos prevén la defunción de un familiar o la propia.

Por Karina Solano

AV