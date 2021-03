Defender a la gente es la convicción del candidato de PRI-PAN-PRD Mario Zamora Gastélum

El candidato de PRI-PAN-PRD al gobierno de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, consideró que la alianza que lo postula tiene la única convicción de escuchar y defender a la gente común, porque en la entidad hay “muchas ganas de que las cosas que están bien sigan mejor”.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el aspirante de la alianza Va Por Sinaloa señaló que la ciudadanía les pidió unión para cuidar lo que significan los sinaloenses, como personas de campo, pesca y emprendedoras.

“Nos dijeron júntense para no irnos al hoyo, júntense para defender lo que somos los sinaloenses”, afirmó desde la cabina de El Heraldo Radio.

El también senador con licencia por el PRI explicó que su proceso de precampaña, como abanderado de la coalición, tuvo resultados positivos, pues en dos días y medio recorrió los 18 municipios del territorio sinaloense para tomar en cuenta las peticiones de los habitantes.

El candidato detalló que será el próximo 4 de abril cuando arranque la campaña en Sinaloa, misma con la que seguirán rectificando su ruta en compañía de la población, a la que escuchan para saber sus necesidades.

“Yo no he parado, la gente está ávida, si me permiten la expresión, de ser escuchada, de ser tomada en cuenta, la gente quiere vernos”, dijo.

Al preguntarle sobre su trayectoria, el candidato recordó que desde joven tuvo la convicción de ayudar a mejorar su entorno, algo que quedó demostrado en su trabajo dentro del servicio público.

“Tuve una clara visión de que no podía entender un lugar, un estado o un país de que depende de donde nazcas para ver cómo te va”, apuntó Zamora Gastélum.

Sostuvo que en su hoja de vida no hay ningún escándalo, ninguna tacha, “nada que tenga que ver con corrupción”. También compartió que en su formación profesional tiene una licenciatura en Economía por el Tecnológico de Monterrey, así como una maestría en Desarrollo Económico Regional por la London School of Economics.

