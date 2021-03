Alianza entre PRI, PAN y PRD trabaja por defender a los sinaloenses: Mario Zamora

Fue el pasado 19 de febrero que candidato Mario Zamora dio su hoja de vida al escrutinio público durante un evento donde rindió protesta como candidato del PRI al Gobierno de Sinaloa, esto, con la finalidad de promover una propuesta honesta, transparente, con capacidad, visión y de resultados.

Ahora, esa candidatura se ha complementado en una alianza conformada por el PRI, PAN y PRD rumbo al gobierno de Sinaloa, en este sentido, el candidato destacó que la razón por la que se unieron estos tres partidos fue debido a que tienen una convicción en común, misma que está enfocada en escuchar a las personas y a la ciudadanía.

La gente nos dijo júntense para no irnos al hoyo y defender a los sinaloenses, que somos gente de campo, agricultores campesinos, mujeres, jóvenes emprendedores que sentimos que nos han dado la espalda y debemos defender lo que somos”, aseveró.

Por otro lado, destacó que el trabajo en su precampaña ha sido extenso, al igual que las necesidades que busca atender mediante esta alianza.

Fue durante una entrevista radiofónica con Sergio y Lupita que Zamora destacó que en tan sólo dos días recorrió los 18 municipios de Sinaloa, además de que el próximo 4 de abril arranca la campaña, misma con la que seguirán rectificando su ruta en compañía de la población, a quién escuchan para saber sus necesidades.

Por su parte, el locutor de El Heraldo Media Group cuestionó quién es Mario Zamora, a lo que el candidato se auto definió como un ciudadano común pero con interés por mejorar las condiciones de vida en Sinaloa.

Desde muy chico me di cuenta de mi convicción para ayudar a que el entorno fuera mejor, me interese por ayudar a los demás, así que tuve la oportunidad y la tome para estudiar en el Tecnológico de Monterrey, estas oportunidades de estudiar me dieron muchas alternativas que enfoque en mi labor por ayudar", refrendó.