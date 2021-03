UdeG y Genes2Life crean prueba de bajo costo que detecta Covid-19 e influenza

COVID-Flu es una prueba de bajo costo que fue creada por expertos de la Universidad de Guadalajara y Genesis2Life para detectar la presencia del virus de influenza, el COVID, o ambos, explicó el rector Ricardo Villanueva.

En lo que va del año el Sistema Radar Jalisco ha detectado 224,895 casos de positivos de coronavirus y se confirman 10, 612 defunciones. Tan solo en las últimas tres semanas el promedio de positividad ha rondado los 12 mil 186 cada ocho días.

La pandemia evidenció la importancia de que gobiernos inviertan en Ciencia y Tecnología para poder enfrentar conflictos en cualquier ámbito, evitar dependencia del extranjero y ahorrar recursos económicos, subrayó Alfonso Pompa Padilla, secretario de Innovación de Jalisco.

“Quedo demostrado la importancia de invertir en Ciencia y Tecnología. ¿Qué hubiera sido de Jalisco en particular si no tuviéramos tantos expertos, médicos, electrónicos, mecatrónicos? Si hubiéramos invertido en Ciencia y Tecnología en años pasados, hubiéramos no solo evitado la dependencia del exterior sino además generado algunas capacidades para enfrentar con más rapidez y con esa salida de recursos (económicos) nacionales, lo que implica comprar millones de vacunas al exterior, millones de pruebas rápidas, ventiladores y tantos dispositivos más”.