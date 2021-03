Podría ser detenida la diputada del PRI Sandra Vaca, porque no cuenta con fuero: Congreso CDMX

Tras girarse orden de aprehensión en contra de la diputada local del PRI, Sandra Vaca, desapareció de las actividades del Congreso de la Ciudad de México.

Tanto en la sesión virtual ordinaria del martes, como en la sesión solemne de este miércoles con motivo del Día Internacional de la Mujer, la legisladora no se conectó y no se tiene información sobre su paradero.

La congresista tricolor puede ser detenida en cualquier momento, por las autoridades locales, debido a que de acuerdo al artículo 66 de la Constitución local, ningún funcionario ni servidor público cuenta con fuero constitucional.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso CDMX, Margarita Saldaña, quien señaló que no han recibido una notificación sobre la orden de aprehensión, precisó que las autoridades judiciales, no requieren de la intermediación del legislativo, porque no se cuenta con un juicio de procedencia.

“Sobre la pregunta de si se tiene que seguir algún procedimiento, como en la Cámara de Diputados, no es así, allá si tienen fuero, en la Ciudad de México, ningún diputado tiene fuero, entonces no hay un procedimiento, no hay aquí, un juicio de procedencia”, expuso.

La diputada Sandra Vaca, es señalada junto con el exlíder del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y otras tres personas, por los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada, en grado de tentativa y asociación delictuosa.

La Fiscalía General de Justicia la busca por su presunta participación en una red de prostitución que operaba desde las oficinas del revolucionario institucional en el entonces Distrito Federal.

Por Jorge Almaquio García Chagoya

