Chumel Torres divide opiniones tras pedirle a López Obrador que "no nos falle"

El youtuber Chumel Torres volvió a estar en el foco de las redes sociales después de haber publicado que había logrado registrar a su padre en la plataforma para los adultos mayores para la vacuna del Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, el presentador aseguró que tiene sentimientos encontrados tras haber logrado el registro, pero no quedó todo ahí, pues le envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ya registré a mi papá. Tengo sentimientos encontrados. Estamos confiando muchísimo en usted. No nos falle @lopezobrador_.", escribió Chumel quien ha destacado por lanzar duras críticas contra la administración del tabasqueño.

Ya registré a mi papá. Tengo sentimientos encontrados.



Estamos confiando muchísimo en usted. No nos falle @lopezobrador_. — Chumel Torres (@ChumelTorres) February 5, 2021

¿Chumel criticó las fallas en la página de registro?

Cuando se dieron a conocer las fallas en la página de registro, Chumel fue uno de tantos que protestó en redes sociales para denunciar este "fracaso", de ahí la división de opiniones.

Entonces parafraseó al periodista Víctor Trujillo tras pedirle al Gobierno que no jugara con la esperanzas de las personas. Esto al inscribir a las personas en una "página que no existe".

"Pocas cosas tan tristes como inscribir a nuestros papás en una página que no existe para una vacuna que todavía no llega. 'No jueguen con la esperanza de la gente', bien les dijo Brozo"

Pocas cosas tan tristes como inscribir a nuestros papás en una página que no existe para una vacuna que todavía no llega.



“No jueguen con la esperanza de la gente”, bien les dijo Brozo. — Chumel Torres (@ChumelTorres) February 4, 2021

