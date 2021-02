Ensombrecedor escenario en la atención de niños con cáncer para el 2021, señala AC en Jalisco

Aunque el sistema de salud en Jalisco se han realizado esfuerzos para que los tratamientos de los menores que padecen cáncer, el escenario para este 2021 no es mejor que el del 2020 en general en el país, esto es complicado porque lo cuadros de medicamentos y los presupuestos no se han designado y aunque ya fue aprobada y publicada la ley de Diagnostico Oportuno, se prevé de que sea de al menos ocho meses a un año se padezca esta situación.

"El escenario está ensombrecedor y aquí en Jalisco contamos con la fortuna del recurso que aportó el gobierno del estado (poco más de nueve millones de pesos), créanme que los mismos médicos oncólogos, hematólogos pediatras en los diferentes hospitales dan la cara y han evitado que el niño abandone su tratamiento por falta de tratamiento y las organizaciones civiles, como la que represento, han hecho un desafío también por brindar el apoyo de medicamentos que durante años no lográbamos y durante más de 14 años, las instituciones no tuvimos que preocuparnos por los medicamentos", explicó Javier Galván Villareal, director general de Canica A.C.

Añadió que con la publicación de la Ley de Diagnóstico Oportuno, se instruye a la conformación de consejos nacionales para garantizar los tratamientos completos, pero para que eso se concrete, si es que realmente se pone en marcha tal y como la ley y las circunstancias lo ameritan, tardaría de ocho meses a un año para que se designen los presupuestos y la estructura para lograrlo.

"Se tiene que valorar –si se designará un presupuesto estatal para este año-, específicamente en la política nacional estamos a expensas de saber cuál es el presupuesto que desde la federación se otorgará para esto y desde las instituciones estatales complementar y no dejar de cubrir estas necesidades", explicó Ángel Nuño Bonales, director de promoción de la salud durante la rueda de prensa para detallar eventos alusivos al próximo 15 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.

Con la publicación de la Ley de Diagnóstico Oportuno en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 07 de enero, se incluye la creación del Registro Nacional para el Cáncer en la Infancia y Adolescencia, así como una Red Nacional de Apoyo contra esta enfermedad, así como programas de capacitación para que los médicos puedan detectar de manera oportuna los signos y síntomas de cáncer infantil.

Las atenciones a los menores que padecen cáncer se ha complicado debido a la pandemia de COVID-19, sin embargo se prevé que los decesos no aumentaron durante el 2020 y que los tratamientos continuaron con las medidas adecuadas para proteger a los pacientes cuyo sistema inmunológico se encuentra comprometido, señalaron las autoridades de Salud en Jalisco.

"No ha habido una diferencia en cuanto a la mortalidad y sabemos que este fenómeno de la pandemia ha hecho disperso o diferente la medición de la mortalidad y en estos momentos todavía no se cierran los registros de sistemas de información del 2020, sin embargo en lo preliminar no se tiene diferencia en relación a otros años" Ángel Nuño Bonales, director de promoción de la salud de la Secretaría de Salud estatal.