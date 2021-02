Polémica en Yucatán por Margarita “La Diosa de la Cumbia” ¿Qué hizo?

La cantante colombiana Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, mejor conocida como Margarita "La Diosa de la Cumbia", asistió a la unidad médica del ISSSTE en el municipio de Motul para recibir la vacuna contra el Covid-19, lo que generó la molestia de la población que asegura que no vive ahí. Por lo pronto, el Gobierno de Yucatán ya pidió que se investiguen este tipo de anomalías.

En las redes sociales circulan fotografías que tomaron los propios habitantes de esa localidad en las que se observan que la artista llegó al mencionado consultorio para vacunarse.

De hecho, surgieron versiones de que la persona que la llevó al sitio fue la precandidata del PAN a la alcaldía de Motul, Aremy Mendoza, pues supuestamente descendió de su camioneta. Incluso circula una fotografía que se tomaron juntas en dicho vehículo.

Gobierno estatal pide investigar el hecho

Pobladores de Motul manifestaron su indignación por este hecho, pues aseguran que la cantante no vive ahí y hay mucha gente que no ha podido vacunarse porque no lograron cumplir el proceso de registro en las plataformas del Gobierno federal.

Tras la polémica, el Gobierno de Yucatán envió un comunicado en el que señaló que el secretario de Salud estatal, Mauricio Sauri Vivas, solicitará a las autoridades federales de salud, responsables de la implementación de los protocolos de vacunación, a investigar y vigilar los reportes que se han recibido sobre posibles casos de personas que no están inscritas en el padrón federal y que han acudido sin cita previa a los diversos centros de vacunación ubicados en Valladolid, Motul y Conkal.

Recordó que las vacunas para adultos mayores están siendo aplicados a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del Gobierno Federal, que está a cargo del proceso de citas y registros.

El funcionario estatal hizo énfasis en que son los servidores de la Nación y la Guardia Nacional los encargados de implementar los protocolos de vacunación y los responsables de que estos se respeten.

De la misma forma, hizo un llamado a la ciudadanía a ser responsable y solidaria y a respetar la logística y protocolos establecidos por la Secretaría de Salud federal para la vacunación.

