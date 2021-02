Personal de salud en Chihuahua recibe segunda dosis de vacuna contra Covid-19

La Secretaría de Salud de Chihuahua inició en todo el estado la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 al personal de salud que enfrenta la pandemia, informó Wendy Ávila Coronado, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud.

La funcionaria explicó que la inmunización se lleva a cabo en toda la entidad a través de los 30 hospitales de diversas instituciones que pertenecen a la Red IRAG en el estado, en donde fue distribuido un total de 21 mil 500 vacunas.

“No solo es en Ciudad Juárez y Chihuahua, es en todo el estado. Nos pone muy contentas y contentos a todas y todos porque nuestros Héroes de la Salud se encuentran ya protegidos con la segunda dosis”, expresó.

Aseguró que el proceso para aplicar las dosis requiere de un gran esfuerzo y varios aspectos que garanticen la seguridad de todas las personas involucradas, por lo que el resultado final se verá dentro de los próximos días.

Invitan a personas de la tercera edad a aplicarse la vacuna

Con respecto a la aplicación de la vacuna en las personas adultas mayores, Wendy Ávila dio a conocer que también está en marcha en 10 municipios de la entidad, por lo que llamó a quien tengan 60 años y más a acudir a recibirla.

“Hay que recordarle a toda la ciudadanía que la vacunación contra el COVID-19 no es igual que todas las otras y no siempre va a estar disponible en los centros de Salud. A lo mejor en un futuro se pueda realizar, pero por el momento no y si llega a su localidad tiene que acudir el día que se le dice”, exhortó.

También aseguró que la aplicación es totalmente segura, ya que el procedimiento es vigilado por un equipo totalmente capacitado, conformado por elementos de la Guardia Nacional, vacunadores y personal médico al pendiente de la evolución del biológico aplicado y capaz de responder a cualquier efecto que pudiera aparecer.

“El número de quienes han presentado alguna reacción negativa es muy, muy bajo, y acabamos de ver en el enlace virtual el testimonio de un trabajador de la salud, un Héroe de la Salud, quien nos explicó que solamente tuvo dolor en el sitio de la aplicación”, comentó.

Invitó a todas las personas adultas mayores que viven en Balleza, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Nonoava, Madera, Moris, Batopilas y Chínipas, a acudir a vacunarse.

“Ahí es donde iniciamos la vacunación en el estado y es importante que busquen el lugar en el cual se está aplicando, si viven en localidades alrededor, acérquense”, indicó.

Finalmente pidió a este grupo de la población y sus familiares, tener confianza y solicitar la dosis, ya que “van a estar bien cuidados, es algo que tenemos que hacer todos para poder estar protegidos y salir adelante”.

BAR