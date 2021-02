VICENTE FOX invita a NO votar por MORENA en Elecciones del 6 de junio

El ex-presidente de México, Vicente Fox Quezada, exhortó a la ciudadanía a no votar por Morena durante el proceso electoral de este año 2021, estimado a realizarse el 6 de junio.

Crítico y directo, quien fuera presidente del año 2000 a 2006, pidió a los ciudadanos, a través de su cuenta de Twitter @VicenteFoxQue tomen en cuenta lo realizado hasta el momento por el partido MORENA, aunado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pérdida de beneficios

Preocupado por los beneficios que ha perdido la ciudadanía de cualquier edad, Fox Quezada preguntó a sus seguidores si volverán a votar por Morena, señalando lo acontecido en los primeros tres años del gobierno actual.

“Morena no da pie con bola. Cada día nos quita más de lo que tuvimos. ¿De verdad vas a votar por ellos? ¿No te bastan 3 años? Recuerda el 6 de Junio por quién no. No a Morena”.

Durante diversas ocasiones, Vicente Fox ha señalado el día a día del gobierno de AMLO tanto como el de su ex Partido Acción Nacional (PAN), a tal grado que recientemente compartió la postura de estos al indicar el desmoronamiento de la institución. Fox Quezada aclaró que esto es falso y van por las elecciones de este año.

“Absolutamente falso. No se desmorona nada. Vamos con todo. Vamos a ganar junio 6. Va x México”

95 millones de personas podrán votar este 6 de junio

Estimadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) como las elecciones más grandes de la historia de nuestra nación, las Elecciones 2021 del próximo 6 de junio tendrán en registro para votar a 95 millones de ciudadanos, repartidos en 30 entidades. Con esto, serán 5 millones más que en el año 2018.

Los cargos de elección popular a votar serán:

500 diputados federales

15 gubernaturas

Mil 63 diputados de 30 congresos locales

Mil 926 ayuntamientos en 30 entidades

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha dicho que además de la importancia de estas elecciones, se suma a que se llevarán bajo circunstancias extraordinarias en medio de la pandemia de Covid-19.

maaz