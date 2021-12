Sheinbaum responde al caso de homofobia de Six Flags: “La discriminación conduce al odio”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso de discriminación que sufrió una pareja de la comunidad LGTBQ dentro del parque de diversiones Six Flags por darse un beso y pidió atender el tema al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).

Claudia Sheinbaum resaltó que la cultura de la inclusión en la diversidad fortalece a la sociedad y a las personas. Indicó que la discriminación conduce al odio por lo que hizo una llamado hacia el respeto a la paz.

En su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno enfatizó que la Ciudad de México es una entidad de derechos y libertades y lamentó que siga existiendo discriminación por cualquier motivo, sobre todo desde la orientación sexual de las personas.

"La CDMX es una ciudad de derechos y libertades. Es lamentable que siga habiendo discriminación por cualquier motivo. En particular en los últimos días se denunciaron casos de discriminación contra personas por su orientación sexual o su identidad de género y deben atenderse".

Por lo anterior, Sheinbaum pedió al secretario de gobierno que con apoyo del Copred atienda dichos casos en el marco de la Ley para Prevenir y Eliminar la discriminación en la capital del país.

¿Qué pasó en el caso de discriminación en Six Flags?

Un usuario en Twitter se volvió tendencia este jueves luego de denunciar que un par de sus amigos sufrieron discriminación por parte del parque de diversiones Six Flags por haberse dado un beso. Las víctimas de discriminación fue una pareja de la comunidad LGTBQ.

El denunciante señaló que la pareja gay no había sido del agrado de los directivos, ni del personal del lugar por lo que les habían llamado la atención argumentando que en el reglamento del recinto se mencionaba que dos hombres no podían darse besos en público.

El usuario de Twitter que hizo la denuncia identificado como @giov_, publicó un video donde cuestiona la acción del parque de diversiones al grabar al director de Six Flags que comparó el caso con una infracción al pasarse un alto:

"Es una regla, no la puse yo. Es la normatización, primero que nada. No es a contentillo, lo tenemos que respetar. Si alguien se pasa un alto, no nos da derecho de pasarnos el alto". Y agregó que "Si vas a una casa te tienes que comportar como ellos dicen".

Six Flags se disculpó

A través de su cuenta de Twitter, Six Flags México ofreció una disculpa por el caso que consideró como un malentendido causado hacia algunos de sus visitantes durante su estancia en el parque el pasado miércoles 29 de diciembre.

"Nos solidarizamos con nuestros invitados, socios, colegas y colaboradores integrantes de la comunidad LGTBQ+. Six Flags se compromete en mantener un entorno inclusivo y no tolera el racismo, la discriminación o el comportamiento de odio de ninguna manera hacia nadie", indicó el parque de diversiones.

Y agregó: Nuestro objetivo es brindar una experiencia segura y divertida para todos. A manera de mostrar nuestro compromiso, mañana (este viernes) nos reuniremos con una comisión de la comunidad LGTBQ+ junto con las autoridades de la CDMX y trabajaremos para seguir adelante".

La comunidad LGTBQ reaccionó al caso de discriminación

La respuesta de la comunidad LGBTQ fue convocar a un "Besotón" a las afueras del parque de diversiones para combatir la homofobia. El evento se realizó en las inmediaciones de Six Flags este jueves desde las 16:00 horas.

Por su parte, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación informó que se abrió el expediente de queja sobre el caso de discriminación suscitado en el parque de diversiones, por lo que atenderá en términos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX para la reparación a las víctimas y medidas de no repetición.

Luego de dar su postura a favor de la inclusión, Six Flags señaló que borró su política de no permitir las muestras de cariño demasiado afectuosas, sin importar su raza, religión o condición social, que tenía como fin, mantener un ambiente familiar entre sus visitantes.

La nueva postura de Six Flags. Foto: Especial

SEGUIR LEYENDO:

Lo único que pedimos es una disculpa, asegura joven que denunció discriminación en un parque de diversiones en la CDMX

Convocan a besotón contra la homofobia; Six Flags pide disculpas y elimina política discriminatoria

RMG