AMLO promete regularizar autos chocholates en Michoacán

A petición del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la regularización de autos chocolates que circulan por la entidad.

En ese sentido, pidió a los distribuidores de automóviles nuevos su comprensión, pues hay muchos ciudadanos que no les alcanza para comprarlos en una agencia.

La única condición que puso el mandatario es que sólo se tomarán en cuenta los vehículos introducidos al país hasta el 31 de diciembre de 2021.

Durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Zitácuaro, el gobernador pidió al presidente aplicar el mismo programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera como el que se dio a conocer en Baja California.

"En este mes recibimos a nuestros paisanos, nuestros héroes paisanos, pero también recibimos vehículos, trocas, para el trabajo agrícola de Michoacán, esto sería un aliento para nuestro estado y sobre todo para los paisanos, para el sector agrícola, campesino del estado de Michoacán, para las familias michoacanas”, solicitó.

A esto, el presidente se comprometió atender esta petición hecha por el mandatario estatal.

“Hacemos ese compromiso, nada más que vamos a poner un límite, hasta el 31 de diciembre, los que entran, los que ya están aquí y los que entren hasta el 31 de diciembre, porque vienen nuestros paisanos y a lo mejor van a traer sus carros y que se los regularice porque nos ayudan mucho, mucho, mucho, mucho nuestros paisanos michoacanos", dijo.

Luego pidió a los distribuidores que entiendan que no todos tienen para comprar un carro nuevo y todos tenemos derecho a ser felices.

"Estoy seguro que ellos van a entender que necesitamos buscar el bienestar de todo el pueblo, no ser egoístas, no estar pensando en nosotros, en los negocios, que no nos domine la ambición al dinero, al lucro, que no dejemos de aplicar el principio universal, histórico, del amor al prójimo”, expuso.

López Obrador también agradeció el envío de las remesas a familias de Michoacán, pues este año serán de 100 a 120 mil millones de pesos al año, “mucho más de lo que se tiene de presupuesto en Michoacán, para tener una idea el presupuesto de Michoacán será de 80 mil millones”.

