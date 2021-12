Comienza repunte de casos de covid en Jalisco; aún no se confirman casos de ÓMICRON

Aunque hay suficientes pruebas para detectar el SARS-CoV-2 en Jalisco, los casos ya comienzan a aumentar en la entidad y las hospitalizaciones se ubican en ocho por ciento hasta ahora, que aunque todavía permiten margen de maniobra para habilitar las camas que se requieran en los hospitales, los dos mil 29 casos activos podrían comenzar un repunte hacia las siguientes semanas de enero del 2022.

Añadió que la responsabilidad individual no debe descuidarse y el uso de cubrebocas y de guardar la sana distancia para evitar aglomeraciones o exponerse a lugares en donde se pueda provocar el contagio, esto pese a que el mismo Gobierno del Estado ha impulsado el Festival Ilusionante e incluso ha convocado a eventos masivos de regalo de obsequios el pasado 23 de diciembre en el Parque Solidaridad en donde el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro acudió a convivir con los menores de colonias del Oriente de Guadalajara.

Ómicron: ¿Cuáles son los síntomas de la nueva variante de Covid-19?

A nivel internacional, las acciones que han implementado también de resguardo a la población en Puerto Vallarta ya comprende la prohibición del desembarco de cruceristas de dos embarcaciones que reportaban casos activos del virus, ambos casos procedían de Estados Unidos en donde la variante Omicrón ya se reporta en la mayor parte de su territorio.

“Si estamos impulsando a que la gente si no tiene a que viajar que no lo haga porque hoy en día la tasa de contagios es mayor; Estados Unidos está teniendo ya un pico muy importante, el número de casos es muy importante, hay quien habla de que a finales de enero, principios de febrero puede darse en el número de los miles de casos en Estados Unidos y hay que entender, que ahí es una comunidad, que a diferencia de la mexicana, no ha respondido tan bien a las vacunas, el porcentaje no es tan importante”.