Segalmex vende 14% más baratos los productos de primera necesidad: Profeco

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield afirmó que el organismo público Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ofrece 7 de los 21 productos de la canasta básica hasta 14.84 por ciento más baratos que en centros comerciales y centrales de abasto.

En la sección "¿Quién es quién en los precios de primera necesidad?" durante la conferencia matutina, el funcionario federal señaló que Segalmex cuenta con establecimientos en todo en país, para ofrecer los productos de primera necesidad.

"Segalmex tiene 25 mil establecimientos ubicados principalmente en comunidades rurales y en las zonas suburbanas de algunas de las principales ciudades. Tienen 7 de los 21 productos, pero en estos 7 de los 21 productos los van a encontrar 14.84 por ciento más baratos que los precios de centrales de abasto", explicó.

Ricardo Sheffield expuso que la dependencia federal puede ofrecer precios bajos porque es un organismo público que no busca generar utilidades y ganancias, sino ayudar a la gente. "Segalmex no es un competidor, no tiene subsidios, pero tampoco obtiene ninguna utilidad, vende al costo y es comprador de mayoreo", finalizó.

Por Paris Alejandro Salazar

