FGE de Veracruz confirma detención de alcalde electo acusado de secuestro agravado

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó la detención del alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián Cárdenas Sosa, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

Elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro ejecutaron una orden de aprehensión en su contra, con base en el proceso penal 398/2021.

El Presidente Municipal electo fue abanderado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el pasado proceso electoral; sin embargo, ahora es señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada en la región de Los Tuxtlas.

Se trata de un conocido empresario, quien es dueño del ingenio “San Francisco El Naranjal” y en redes sociales había presumido su cercanía con el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que la FGE actúa sin miramientos políticos y garantiza la procuración de justicia en la entidad.

El mandatario estatal también negó tener alguna relación con el alcalde electo mencionado, pese a que son compañeros del mismo partido político, y defendió que tampoco el diputado Gómez Cazarín es aliado del detenido.

“No somos cómplices, no lo vamos a ser, así que les pido a los munícipes que van a entrar (el próximo 1 de enero), que se pongan las pilas, con respecto a la delincuencia organizada, no la acepten, que no los infiltren”, enfatizó el Gobernador.

Cabe mencionar a que fuentes oficiales también confirmaron la detención de Adriana “N”, funcionaria de la Fiscalía General del Estado (FGE), señales de tratar de impedir la detención del alcalde electo de Lerdo de Tejada.

Se trata de la titular de la Unidad de Género de la FGE, quien fue arrestada por el delito de ultrajes a la autoridad.

Por su parte, el delegado estatal en funciones de presidente de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, señaló que en su partido quien no respete la ley deberá rendir cuentas ante las autoridades.

alg

