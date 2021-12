Arrancan campaña de concientización en Mazatlán sobre el uso de pirotecnia

El Sistema Municipal de Protección Civil y la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, presentaron la campaña anual contra el uso de pirotecnia bajo el nombre “Los Cuetes no son tus Cuates”.

Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de PC municipal, dijo que esta campaña tiene como prioridad salvaguardar la vida y evitar que productos elaborados a base de pólvora, lleguen a las manos de los niños y jóvenes.

Advirtió que es en fin de año cuando repunta la comercialización, almacenamiento y consumo de este tipo de artificios elaborados con pólvora, los cuales muchas veces son de mala calidad, lo cual incrementa el riesgo al manipularlos.

Debido a que la venta de pirotecnia no se encuentra prohibida en algún reglamento o ley municipal, las autoridades no pueden realizar el decomiso de la misma, a menos que se indique que es robada o que se reporte que en algún sitio se almacenan grandes cantidades y el propietario no cuente con permisos para ello.

Por su parte el regidor Jesús Rafael Sandoval Gaxiola, coordinador de la Comisión de Protección Civil, advirtió que el utilizar cualquier tipo de pirotecnia siempre va a representar un riesgo para niños y adultos.

En el caso de los menores por la falta de pericia para manipularlos, pueden resultar lesionados.

En el caso de los adultos, muchas veces no están en condiciones para realizar el uso adecuado de dichos objetos, o no miden la capacidad de destrucción que pueden llegar a tener.

Además de que siempre existe el riesgo de que al haber fuego involucrado, provoquen algún incendio al estar en contacto con algún objeto flamable.

En el arranque de la campaña contra el uso de pirotecnia, estuvo presente el secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola; el subdirector de Tránsito Municipal, Jorge Samuel Alvarado Ilustre, así como representantes de Ecología Municipal.

mgm