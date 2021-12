Asegura Rubén Moreira que narcotráfico es dueño de Nuevo León

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el priista Rubén Moreira, aseguró que el narcotráfico es adueñó de Nuevo León y de su capital, acusó al gobernador de la entidad Samuel García y al alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas de gobernar “pesimamente mal” y advirtió que el clima de violencia es igual al de hace 15 años.

“Vaya a Nuevo León, y es un tema de Samuel, vaya de Monterrey a Nuevo Laredo y es tierra de nadie, estamos con esa discusión de qué va a ser o no va a ser, Coahuila recibió dos-tres incursiones del crimen organizado... ¿por dónde creen qué pasa? Por Nuevo León, estamos en una discusión con todo respeto, no digo que no valga la pena, pero el tema importante está el narcotráfico en medio de Nuevo León, el narcotráfico es dueño de Nuevo León”, advirtió el priista en entrevista.