Rubén Moreira hace llamado para dejar solo a AMLO y no participar en revocación de mandato

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, llamó a la ciudadanía, a título personal, a dejar solo al presidente Andrés Manuel López Obrador y no participar en la eventual consulta de revocación de mandato que dijo es un engaño y una campaña política de Morena.

En entrevista en el Palacio de San Lázaro, el líder parlamentario, y a pregunta directa sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de obligar al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar la consulta de revocación de mandato con los recursos con los que cuenta, calificó de lamentable que en un país donde se estableció el ejercicio de democracia directa llamado revocación de mandato, se esté usando para hacer campaña política, promocionándolo como ratificación de mandato.

Tras acusar que se trata de “un truco publicitario” y aclarar que lo hace a título personal y no a nombre del partido, llamó a la población a no participar en el ejercicio previsto para el 10 de abril de 2022, en caso de que se cumpla con el requisito de reunir 2.7 millones de firmas de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal para solicitar la consulta.

“Acá es, la verdad, un truco publicitario de Morena; no puedo asumir yo posición de mi partido, pero yo aconsejaría que nadie fuera, que lo dejáramos solo, ¿por qué?, porque en las calles están diciendo ratificación, nosotros votamos revocación, y no hay tampoco, y eso hay que reconocerlo, un clima de ingobernabilidad que nos lleve a una ruptura del orden jurídico, estamos desprestigiando, no nosotros, el país, a una institución”, subrayó el ex gobernador de Coahuila.

Sobre la resolución de la SCJN, dijo que primero debe resolver que lo que se está promoviendo no es una revocación de mandato sino un discurso político en pleno proceso electoral.

“La Corte debe resolver que eso no es una revocación y los mexicanos, alguien me pregunta si yo llamaba a no votar, eso en lo individual, todos los mexicanos tenemos que hacer un ejercicio para decir nos están planteando una trampa, eso no es una revocación, es una ratificación, y se está construyendo un discurso político en medio de las campañas electorales, tal como algunos dijimos que iba a pasar… quieren hacer campaña electoral en medio de los procesos del 20 por ciento de los estados”, sostuvo Moreira.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

