Rutilio Escandón impulsa modernidad vial con obra sustentable en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

En tiempo y forma, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, inauguró el paso a desnivel vehicular del Libramiento Sur y 11 Poniente, en Tuxtla Gutiérrez, una infraestructura de casi un kilómetro de construcción realizada con gran ingeniería urbana y sustentabilidad ecológica, la cual facilita la movilidad e impulsa la modernidad de la capital chiapaneca.

“Me siento feliz por haber concluido esta importante obra para Tuxtla que no sólo beneficia a la capital sino a toda la zona metropolitana; y en general, a toda la entidad porque hace más fácil la movilidad, con menos contratiempos a la población. Tenemos que pensar en acciones con verdadero rigor estadista porque no podemos estar haciendo algo que no se mantenga permanentemente, debe ser sostenible y sustentable”, expresó.