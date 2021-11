Licitación de patrullas en el gobierno ha sido transparente, asegura Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que se hizo una licitación pública en la que participaron 16 empresas, ya que se requerían 4 mil vehículos, sin embargo, aclaró que el proceso fue claro y transparente, por lo que negó las acusaciones de que se haya designado de manera directa.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal aclaró que la licitación se hizo con el acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública, así como el Órgano Interno de Control, por lo que la decisión de la adquisición de los vehículos no corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sino a un grupo de funcionarios, entre los que destacan integrantes de la Guardia Nacional.

"En ningún caso fue un proceso opaco, fue abierto, público y transparente. No fueron 4 mil vehículos, sólo se adquirieron mil, porque no hay en el mercado. Hay otra empresa que dijo que entregaba las patrullas que se tenían contempladas para julio, por lo que se tomó la decisión de no esperar ocho meses, sino de adquirir las que estaban a más bajo precio y que estaban en el mercado y las entregaban este mismo año. De lo contrario nos habríamos quedado sin patrullas hasta julio del próximo año", explicó Rosa Icela Rodríguez.