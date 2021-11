Fiscal Anticorrupción de Nuevo León asegura que no hay denuncias contra el exgobernador

El fiscal Anticorrupción de Nuevo León denunció que no ha recibido denuncias por parte del gobierno actual contra la administración previa de Jaime Rodríguez Calderón por supuestos actos de corrupción e ilícitos en paraestales y otros organismos, después de que la autoridad actual lo denunciara públicamente en semanas pasadas.

Javier Garza y Garza, titular de dicha Fiscalía, explicó que hasta el momento, la administración de Samuel García no ha presentado denuncias formales en contra exfuncionarios por actos ilícitos y malversaciones de recursos ocurridos en la administración pasada, y por lo tanto si no existen denuncias formales de afectación al erario del estado, no se podrá abrir carpetas de investigación ni sancionar a sus responsables.

Aunque reconoció que las denuncias penales no tienen fecha de caducidad; por lo que cuando sea detectada alguna irregularidad que se considere constitutiva de delito. Pero hasta el momento, insistió, la Fiscalía General de Justicia del estado no les ha remitido información de denuncias, que sería el proceso correcto que tendría que seguirse en ese caso.

Nuevo León vacuna a 270 personas migrantes con CanSino

“Hasta el día de hoy no ha llegado absolutamente nada como se manejo que se habrían mandado a la Fiscalía General de Justicia. El Fiscal General no me ha remitido nada, absolutamente”, argumentó Garza y Garza.

El exgoberndor no está en riesgo legal.

Reveló que solo ha conocido de los hechos por las declaraciones hechas por el gobernador, Samuel García, sobre los presuntos hechos de corrupción, y por lo que se ha publicado en medios.

Samuel García cuestiona acciones globales contra cambio climático

Garza y Garza aseguró que, por el momento, la única denuncia que tienen es la que hicieron los legisladores de Morena, quienes denunciaron los casos del ISSSTELEON y de desvíos de recursos por empresas factureras.

Esto después de que en semanas pasadas, el gobernador denunciara actos de corrupción, desvíos de recursos y demás actos ilícitos dentro de la administración pasada de Rodríguez Calderón, sobre todo en paraestatales como Servicios de Agua y Drenaje, ISSSTELEON y cobro de moches y piso por parte de inspectores de Salud a negocios como restaurantes y casinos.

Sigue leyendo:

Clara Luz Flores inicia recolección de firmas para revocación de mandato en Nuevo León

Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León solicita 2 mil 628 mdp de presupuesto para 2022

Presentan sistema estatal de seguridad para Nuevo León