No habrá impunidad en asesinato del periodista Alejandro Gallegos, asegura gobernador de Tabasco

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, lamentó en su rueda de prensa mañanera el asesinato a balazos del periodista Alejandro Gallegos León quien fue hallado ultimado este sábado en el municipio de Cárdenas.

El gobernador también prometió que no habrá impunidad por el asesinato del periodista y se informará la verdad sobre el caso. En la misma rueda de prensa, el Fiscal General de Tabasco, José Barajas Mejía, dijo que se indagan 3 líneas de investigación por el asesinato del periodista, las cuales tienen que ver con su trabajo en medios de comunicación, su trabajo como asesor jurídico y sus actividades dentro de una universidad.

No obstante, el Fiscal General de Tabasco, sostuvo que por el momento no se puede brindaras información sobre el caso para no afectar el proceso legal.

Cabe señalar que el periodista y profesor, Alejandro Gallegos León fue sepultado este lunes por la mañana en un Panteón en Villahermosa.

Matan al periodista Alejandro Gallegos León

El pasado 25 de enero fue localizado en el Km. 5 de la carretera que va al poblado C28 del Municipio de Cárdenas, el cuerpo sin vida del periodista Alejandro Gallegos León, director de "La Voz del Pueblo", quien un día antes fue reportado como desaparecido por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se trata del segundo periodista asesinado del presente año, luego de que el 17 de enero pasado se reportara el homicidio de Calletano de Jesús Guerrero, subdirector del medio Global México.

#BoletínFGE: La FGE investiga desaparición y homicidio de periodista.https://t.co/6kYpiRMgDA pic.twitter.com/wBVS6lrrjZ — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) January 25, 2025

