Para sacar de la pobreza extrema a 79 mil duranguenses, senador José Ramón Enríquez propone este programa

El senador de la Republica José Ramón Enríquez Herrera en encuentro con los medios de comunicación informo que en sus recorridos por todo el estado de Durango ha palpado la pobreza en la que se encuentra sumida la entidad del 38.5% de la población, pobreza alimentaria en 330 mil duranguenses, y en pobreza extrema los identifica en que lugares están que no cuentan con servicios de atención médica, alimentación de vivienda sumando un total de 79 mil 601 en estas condiciones por lo que anuncia un programa “programa de erradicación de la pobreza extrema en Durango”.

“Queremos un Durango, libre, vigoroso con una visión internacional, poner de moda a Durango, llevar al mundo a Durango y Durango al mundo; lo vamos a poder hacer”

Señalo que en Durango abunda el talento solo necesita oportunidades, el mundo está abierto para todos, cuestionando a la concurrencia ¿Por qué hay inversiones en otros estados? ¿Por qué pasamos la frontera de Durango y vemos carreteras de 4 carriles? ¿Por qué vemos infraestructura productiva? “Porque no hemos hecho lo que se tiene que hacer para que nuestros hijos tengan oportunidades y puedan estar orgullosos”.

Dijo que no es posible que en ciudad Juárez el 26% de la población es nacido en Durango o con raíces duranguenses, por que emigran por falta de empleo y en Estados Unidos hay más durangueses que en este estado, no hay espacio para crecer, por eso que las elecciones no debe dividir al pueblo.

Hablo de que cuando gestiona hospitales y clínicas en la ciudad de México le pregunta que para que quiere más centros de salud a lo que responde, es que no los hay en Durango, nunca se construyeron y la población es tan pobre que no puede ir a otros estados a atenderse, por eso se muere.

También dejo en claro que en las encuestas de Morena es el aspirante con mayor aceptación de la ciudadanía y que el pueblo no se equivoca, por lo que se prepara para ser el primer servidor del estado si así lo quieren los duranguenses.

