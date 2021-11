Motociclista derrapa y es atropellado; acompañante queda atrapada debajo del auto | VIDEO

Debido a los baches y diversos obstáculos que se encuentran en las calles de las ciudades, las autoridades les han solicitado a los motociclistas tener precaución y siempre utilizar el equipo de seguridad para salvaguardar su integridad física; sin embargo, en ocasiones es complicado y a consecuencia existen diversos accidentes, como el ocurrido en Canal de San Juan, en la Ciudad de México.

A través de las redes sociales circula un video del momento en que un motociclista y su acompañante sufren un aparatoso accidente que pudo terminar en graves consecuencias. En esta ocasión la imprudencia no vino de su parte, ni la del automovilista que los atropelló, sino por los negocios cárnicos del lugar.

¿Qué provocó el accidente?

En las imágenes se puede observar el momento en el que el caballo de acero circula a una velocidad normal, pero termina derrapando a causa de los desperdicios en el asfalto, el cual ya se encontraba muy resbaloso. Por desgracia, el conductor perdió el control de su unidad y terminó en el suelo.

Además del golpe de la caída (que no fue nada suave) un automóvil que viajaba detrás de ellos alcanzó a frenar para no arrollarlos por completo, pero sí alcanzó a aventarlos. Por desgracia el auto que iba detrás de éste lo chocó al no poder frenar a tiempo y le dio un empujón, suficiente para dejar a la copiloto de la moto atorada.

De inmediato, las personas que presenciaron la escena se apresuraron para tratar de liberar a la joven. Por suerte, el conductor de la motocicleta pudo ponerse de pie y sumarse a las labores de ayuda.

Al parecer, los hechos ocurrieron la tarde de este domingo por la tarde, de acuerdo con la acotación de una cámara de videovigilancia de uno de los inmuebles cercanos al lugar.

