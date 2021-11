Congreso de la CDMX pide alcaldes informes sobre censo de bicitaxis, mototaxis y golfitaxis

El Congreso de la Ciudad de a México exhorto a los titulares de las 16 alcaldías, así como a la Secretaría de Movilidad, para que remitan el padrón o censo de bicitaxi, mototaxi y golfitaxi, con que cuenten en su acervo documental para considerar a este núcleo de trabajadores en los programas sociales, ante la incertidumbre laboral en que se encuentran.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada de Morena, Adriana Espinosa de los Monteros, al observar que esta modalidad de transporte ha crecido de una manera importante para resolver la movilidad dentro de los barrios de la ciudad en alcaldías como Tláhuac, Xochimilco, Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y en zonas del Centro Histórico.

“En la Ciudad de México se considera que existen aproximadamente veintisiete mil vehículos no reglamentados, lo que genera que los usuarios se encuentren desprotegidos en accidentes, toda vez que al no encontrarse regulados por la ley no se tiene la certeza de que cuenten con seguro de viajero o de daños contra terceros, poniendo en riesgo la integridad del pasajero”, advirtió.