Canelo Álvarez y Eddy Reynoso fueron homenajeados en el Senado de la República

Saul "Canelo" Álvarez, campeón de los pesos supermedianos, y su entrenador Edison Reynoso Sandoval recibieron un reconocimiento del Senado de la República por sus trayectorias e impulso al boxeo mexicano.

El reconocimiento al entrenador y al pugilista se realiza por la labor que los dos han tenido para impulsar nuevos talentos y el deporte nacional.

Al evento también acudieron el papa del entrenador Eddy, José "Chepo" Reynoso, así como Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que la Cámara Alta abre sus puertas para los mexicanos destacados, y el entrenador Edy es alguien excepcional y considerado uno de los mejores en el ramo con 35 campeonatos mundiales.

Con la voz quebrada, Eddy Reynoso dijo que el reconocimiento es algo muy importante en su vida. Agradeció también al boxeador "Canelo" Álvarez por siempre estar a su lado.

"Es importante que por primera vez se reconozca a un entrenador por su trayectoria. Es un honor, me siento muy orgullos y agradecido con mi papá que me inició en el boxeo y me impulsa a hacer mejor", dijo.

"La verdad estoy muy emocionado porque ha sido difícil estar en donde estamos, y soy muy chillón, como ustedes ven, pero estoy dedicado al trabajo y esto se lo dedico a mis dos hijas", expresó.