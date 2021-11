Oposición presentará acciones de inconstitucionalidad por recortes al INE y salud

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, adelantó que preparan acciones de inconstitucionalidad contra los recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 aplicados a diversos rubros como salud y al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que lo deja al órgano sin recursos para realizar la consulta popular de revocación del mandato presidencial.

En conferencia de prensa, dijo que sumados con sus aliados de la alianza opositora Va por México, el PRI y el PRD, sobrepasan el 33 por ciento de representatividad en el Palacio Legislativo de San Lázaro (165 diputados de 500) que se requiere para presentar la acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En conjunto, las tres bancadas suman el 40 por ciento.

“Hemos llegado a pensar, y esto es especulativo: Pareciera que el haber hecho esta disminución en el presupuesto del INE es casi plan con maña para decir que si el día de mañana no salió el proceso de revocación, como ellos querían, o hubieran planeado, ya tienen a quién culpar. Insisto, a veces son muy evidentes con lo que ellos creen que son sus grandes estrategias”, dijo en la sede de la cámara baja.

Jorge Romero Herrera adelantó que preparan acciones de inconstitucionalidad contra los recortes (Foto: Cuartoscuro)

La semana pasada, con la mayoría de Morena, PT y Verde, la Cámara aprobó el PEF 2022 con un recorte de 4.9 mil millones de pesos al INE, sobre un presupuesto de más de 24 mil millones que había solicitado para el siguiente año. La disminución equivale a casi el costo de las dos consultas populares que se prevén para el siguiente año.

“Es notorio que lo que el oficialismo lo que les trae son ganas, porque no se toma ni un segundo para intentar disimularlo, consideraron desde un principio la comparecencia de Lorenzo Córdova como una amenaza, como una puesta en escena para golpearlo, cuando es un servidor público que como todos los demás que comparecen debe hacerlo a razón de su trabajo”, agregó Romero.

El panista resaltó que harán valer la facultad jurisdiccional de presentar acciones de inconstitucionalidad también por recortes en el presupuesto para otros rubros porque, a su criterio, se está violando el principio de progresividad en donde una vez adquirido un derecho humano “ya no te lo puede quitar ninguna ley”.

“Nosotros consideramos que poder darse una regresión, insisto, en derechos, no partir de este presupuesto sino desde hace por lo menos tres, en los derechos, por ejemplo, en salud, en haber cancelado un seguro popular, en no ponerle atención a un fondo de gastos catastróficos o de enfermedades graves. Nosotros estamos haciendo ese análisis, pero de tener esa consistencia jurídica no tengan duda que lo vamos a presentar”, expuso.

