Responde Claudia Sheinbaum a críticas: están muy buenos los tacos

Luego de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, subió un video en sus redes sociales, donde come unos tacos de canasta, respondió a las críticas que recibió por parte de distintos sectores: están muy buenos los tacos.

La mandataria capitalina recordó que el momento se dio cuando acudió a otorgar su firma para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me da mucha risa (...) pues íbamos a firmar, a ejercer nuestro derecho ciudadano para la firma, que se tienen que juntar, pues un número importante de firmas –2 millones y medio, si mal no recuerdo– para que se haga este ejercicio de participación, de Democracia Participativa.

“Y, caminando justamente, este personaje que –bueno, están muy buenos los tacos, la verdad– que se pone justamente en la esquina de Pino Suárez , me llamó y le dije: “espérame, ahora regreso porque voy a firmar” y, pues me insistió tanto que, pues llegamos ahí, por más que le insistí que solamente quería dos tacos, pues me dio cinco, muy amablemente”, comentó en conferencia de prensa.