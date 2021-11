AMLO anuncia campaña informativa sobre reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que iniciará una campaña informativa en todo el país sobre las bondades de la iniciativa de reforma eléctrica.

“Se va iniciar una campaña en todo el país sobre el porqué de la reforma eléctrica; que la gente sepa. Cuando impusieron la llamada reforma energética en el gobierno anterior la gente no se enteró, no supo de qué se trataba.

“Lo tengo muy presente porque nosotros estábamos muy preocupados y ocupados para que no se aprobara esa reforma, que no se privatizará el petróleo y la industria eléctrica. Llevamos a cabo en dos meses como 10 concentraciones, mítines, creo que en ese tiempo estuvimos cinco veces en el Zócalo y avenida Juárez, los llenábamos, pero necesitábamos más, nos faltó pueblo para detener esas reformas, porque la gente no estaba informada”, dijo.