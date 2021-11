Reforma eléctrica ahuyenta la inversión; no veo forma de que pueda aprobarse: Marko Cortés

Luego de que fueran rechazadas sus reservas al Presupuesto de Egresos 2022, el bloque opositor "Va por México" decidieron "dar por muerta" la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Mario Maldonado para El Heraldo Televisión, el presidente del PAN, Marko Cortés, comentó que la reforma eléctrica, sin duda, está muerta, ya que es regresiva, destructiva, contaminante, además ahuyenta la inversión y el trabajo.

"Esa no veo forma de que pueda aprobarse, si se trata de discutir una nueva reforma que atraiga la inversión, que apueste a las energías limpias y renovables, que no haga de la CFE un monopolio, nosotros buscaremos cómo mejorar el sector energético y cómo hacer que la gente pague menos en el recibo de su casa y cómo apostar a que México, como en muchos países del mundo, se produzcan energías limpias y no contaminantes".

Por otro lado, señaló que en su reunión con los gobernadores panistas se trataron diversos temas, entre ellos, la necesidad de coordinar y potencializar los esfuerzos.

"Nuestra principal carta de presentación como Acción Nacional es nuestros buenos gobiernos. Nuestros municipales, estatales son los mejor evaluados del país, y nuestras exigencias como las que dimos en materia presupuestal son para que se supere la pobreza, para que haya medicamentos, para que haya seguridad, para que tengan recursos para infraestructura básica, agua potable, drenaje, iluminación", expresó.

Destacó lo importante que fue cómo se mostró el bloque opositor en San Lázaro, en donde los 114 diputados de Acción Nacional presentaron una propuesta alternativa del presupuesto junto con los integrantes del PRI y el PRD, y manteniéndose por más de cinco días en debate, aunque es "lamentable" que Morena no haya modificado "ni una sola coma" a su propuesta de Presupuesto de Egresos 2022.

Respecto a su relación con Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, aseguró que es de construcción, de suma, en donde se pide y se ofrece respeto.

Finalmente, Marko Cortés comentó que en las próximas elecciones "vamos a ir con todo y en todos los estados, eso queda claro y quien trata de manipular y de engañar, lo hace con intenciones no buenas, haciéndole el favor a Morena y a López Obrador".

