AMLO admite que abasto de medicamentos es cuestión de eficiencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se malinterpretó la solicitud que le hizo al secretario de salud Jorge Alcocer de atender el abasto de medicamentos al sector público, y que solo habló fuerte sobre el tema.

Durante la conferencia matutina en Colima el mandatario federal admitió que el abasto de medicamentos es una cuestión de eficiencia y los servidores públicos deben aplicarse.

"No se podía comprar medicinas en el extranjero, se reformó la ley y podemos comprar medicinas en cualquier país del mundo, cualquier tipo de medicina. Entonces, no debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos y porque nos alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo, con el mismo presupuesto de antes, porque era muchísimo lo que se robaban, entonces es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos y es un compromiso y vamos a seguir vamos a seguir y ya saben, yo soy perseverante, soy terco, no se me olvidan las cosas", explicó.