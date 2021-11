No podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos: AMLO a Jorge Alcocer

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, no poner excusas y abastecer de medicamentos al sistema de salud.

En la presentación del Plan de Apoyo a Colima, el mandatario federal dijo que nadie en el Gobierno Federal puede dormir tranquilo si no hay abasto de medicamentos para la atención de los enfermos.

"Esto es para Juan Ferrer, esto es para Alcocer: yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos", aseguró.

En el Complejo Administrativo del Gobierno de Colima, el presidente López Obrador dijo que la Secretaría de Salud y el INSABI deben resolver el problema de abasto de medicamentos, ya que se permitió hacer compras en el extranjero.

"Ya no hay excusa, además ya no se permite a la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno, ni siquiera laboratorios sino empresas intermediarias, distribuidoras vinculadas a políticos corruptos, pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto e de los medicamentos", señaló.

