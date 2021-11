AMLO da ultimátum a Alcocer y Ferrer para abasto de medicinas

COLIMA. El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, resolver el problema de abasto de medicamentos en México.

En la presentación del Plan de Apoyo a Colima, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que nadie en el gobierno puede dormir tranquilo mientras no haya medicamentos para atender a los enfermos en los centros de salud y hospitales.

"Esto es para Juan Ferrer, esto es para Alcocer: yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos", reclamó.

López Obrador dijo que la Secretaría de Salud y el Insabi deben brindar atención médica y medicamentos gratuitos a quienes los soliciten.

“No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos; atención médica y medicamentos gratuitos. Y no cuadro básico, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir, por eso se abrió la posibilidad de comprarlos en el mundo”, dijo.

En el Complejo Administrativo del Gobierno de Colima, López Obrador recordó que ya existe el acompañamiento de Naciones Unidas en las licitaciones en el extranjero para garantizar el abasto.

“Ya no hay excusa, además ya no se permite a la corrupción que existía, de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno, ni siquiera laboratorios, sino empresas intermediarias, distribuidoras vinculadas a políticos corruptos, pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos”, reiteró el mandatario.

Dijo que se debe tener instalaciones adecuadas y dignas, desde centros de salud, hasta unidades médicas rurales y hospitales, y anunció que se revisarán obras hospitalarias inconclusas para evaluar cuáles se pueden retomar y así evitar desperdicio de recursos.

MAAZ