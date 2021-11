Inauguran Utopía Papalotl en Iztapalapa: Rescatarán un millón de metros cuadrados

Los alcaldes y alcaldesas de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco inauguraron la Utopía Papalotl en Iztapalapa y se comprometieron a rescatar y transformar un millón de metros cuadrados en sus demarcaciones en beneficio de millones de habitantes.

Francisco Chíguil Figueroa de Gustavo A. Madero; Armando Quintero Martínez de Iztacalco; Clara Brugada Molina de Iztapalapa; Judith Vanegas Tapia de Milpa Alta; Berenice Hernández Calderón de Tláhuac; Evelyn Parra Álvarez de Venustiano Carranza; y José Carlos Acosta Ruiz de Xochimilco, se reunieron en Iztapalapa para poner en marcha su programa de rescate del espacio público.

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, enfatizó que estos siete alcaldes ponemos el ejemplo, para nosotros el diseño y la gestión de los espacios públicos deberán estar en armonía. “Asumimos la defensa del espacio público como prioridad, en las alcaldías que gobernamos no entra ningún interés privado por encima de lo público, primero está el espacio público y los recursos públicos con fines de transformación”

Por eso “hicimos el bachetón” en beneficio de la movilidad de la Ciudad de México y “ahora inauguramos esta utopía para arrancar en el tema del rescate del espacio público”. La próxima semana “iremos a Xochimilco para impulsar la recuperación económica con el inicio de la venta de flores de nochebuena”.

El millón de metros cuadrados de espacio público a rescatar incluye dar mantenimiento, comenzar una obra nueva o realizar alguna tarea que transforme el lugar. Se trata de ampliar, preservar o embellecer las áreas comunes que nos igualan a todos, enfatizó.

Clara Brugada resaltó que en el caso de la Utopía Papalotl, que en náhuatl es mariposa, se rescataron 12 mil metros cuadrados en lo que hace cerca de 15 años era un lugar conocido como La Ford, donde se vendían autopartes de procedencia presuntamente ilegal y que fue expropiado por el gobierno capitalino.

Ahora es un gran complejo cultural, deportivo, recreativo y social que cuenta con alberca semiolímpica, pista de tartán, mariposario, orquideario, instalaciones para aprender bellas artes, auditorio y la escuela comunitaria de cine y fotografía, entre otras instalaciones de primera calidad.

Por su parte, Francisco Chíguil Figueroa, Alcalde en Gustavo A. Madero, comentó que, entre los 7 ediles existe el compromiso de continuar mejorando áreas recreativas, e impulsar acciones de mejoramiento en casas de cultura, así como de promover el derecho a la cultura y recreación. Añadió que, de manera coordinada seguirán demostrando que es posible formular políticas públicas en favor de la comunidad.

Recalcó que tan solo en Gustavo A. Madero, se han recuperado 2 millones de m2 de área verde, y emprendido acciones, de rescate como en el Deportivo Hermanos Galeana, en donde se mejoró y rehabilitó la alberca semiolímpica, áreas de patinajes, estadio de béisbol y básquetbol. “Juntos lo haremos mejor, siguiendo nuestros principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, con mucha honestidad, se puede hacer más con menos”, finalizó.

Por su parte el Alcalde de Iztacalco Armando Quintero Martínez, reconoció el esfuerzo de todas y todos los Alcaldes y Alcaldesas que representan a la cuarta transformación, ya que han demostrado y demuestran con su trabajo y experiencia que los recursos públicos cuando son manejados con honradez y austeridad sirven para mejorar la calidad de vida de todas y todos.

Así ha quedado de manifiesto en esta obra realizada en Iztapalapa y en cada una de las que se han hecho y se hacen en Iztacalco, como el rescate de las nueve bibliotecas de la demarcación, la construcción de dos nuevos mercados o la recuperación de espacios públicos como parques, centros deportivos y casas de cultura.

En su intervención, Berenice Hernández Calderón, alcaldesa de Tláhuac dijo: “el día de hoy es un día de fiesta. Es un día muy especial para toda la población de Iztapalapa porque hoy los sueños se hacen realidad y esto es gracias a un gobierno honesto, a un gobierno austero y a un gobierno con mucha visión de apoyo a la gente, un gobierno social y esto es gracias a nuestra compañera, Clara Brugada”.

En el caso de Milpa Alta, la Alcaldesa Judith Vanegas Tapia informó que se van a rescatar espacios públicos que han sido dejados por diversas administraciones y están deteriorados, entre ellos, la alberca Villa Milpa Alta; además, en otros espacios se pondrán gimnasios al aire libre.

Recordó que esta demarcación es cien por ciento rural, es suelo de conservación, por lo que también “iremos al rescate del área del bosque”, tarea que se hará en conjunto con la Corena, apuntalando a los agricultores, lo que “queremos es que no se sigan vendiendo terrenos para sembrar casas”.

Al tomar la palabra, Evelyn Parra Álvarez, Alcaldesa de Venustiano Carranza, destacó que uno de los principales ejes de su gobierno es la recuperación de espacios públicos, por lo que actualmente se modernizan los parques Aguascalientes y Oaxaca, en la zona de la colonia Morelos, donde se invierte más de 14.8 millones de pesos.

Añadió que con recursos del Presupuesto Participativo 2021 también se rehabilitan 13 parques y espacios públicos que se ubican en las colonias Azteca, Jardín Balbuena, Moctezuma 2ª Sección, Pensador Mexicano entre otras, “donde con estas acciones vamos a contribuir a consolidar el tejido social y prevenir la delincuencia”.

El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, agradeció la invitación a participar en la inauguración de la Utopía Papálotl, durante su intervención felicitó el excelente proyecto de la alcaldesa de Iztapalapa al poner en alto los resultados de trabajo social y cercano a la gente que caracteriza a la Cuarta Transformación.

"Al igual que el Bachetón, esta Utopía es un gran éxito que cambiará el rostro a muchas colonias y pueblos en beneficio de la comunidad. Sin duda hace falta una Utopía en cada alcaldía", agregó el edil.

