Adán Augusto López de acuerdo en no aplicar "fast track" a reforma eléctrica

El coordinador de los diputados perredistas, Luis Espinosa Cházaro, reveló que los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados sí hablaron con el secretario de gobernación, Adán Augusto López, de la iniciativa de reforma eléctrica del ejecutivo, y afirmó que el funcionario estuvo de acuerdo que no se aplique el “fast track” para discutirla.

La reunión se llevó a cabo el pasado martes en la sede de gobernación, en Bucareli, a la que asistieron los coordinadores de Morena, PAN, PRI, PRD, Verde Ecologista y PT, y sólo faltó el de MC.

“No planteamos tiempos fatales, lo que dijimos es iniciemos la discusión (de la reforma) y tómese el tiempo que sea necesario, eso es que no hay un límite para la discusión y que no la vamos a apresurar porque si hay una discusión apresurada no vamos a acompañarla porque entonces sería un fast track que no vamos a acompañar el bloque de Va por México”, dijo en entrevista desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.