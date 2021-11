Unión de Alcaldes de la Ciudad de México exige presupuesto en la Cámara de Diputados

Los integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNA CdMx) acudieron el a la Cámara de Diputados para sumarse a la petición de los municipios de todo el país -agrupados en la coalición Va Por México- para solicitar un presupuesto justo, que este enfocado en “la gente, y no para el presidente”.

Así lo sostuvo el vocero de la UNACDMX y alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien dejo claro que “necesitamos un presupuesto que le sirva a la gente y no que cumpla la instrucción del presidente”.

Las y los alcaldes de la UNA CDMX Lía Limón, Margarita Saldaña, Luis Gerardo Quijano, Alfa González, Sandra Cuevas, Santiago Taboada, Adrián Ruvalcaba, y Giovanni Gutiérrez insistieron en que el Fondo de Capitalidad regrese al presupuesto capitalino, pese a que la Jefa de Gobierno decidió renunciar a éste.

“Si la jefa de Gobierno no quiere el Fondo de Capitalidad, aquí estamos listos los alcaldes de la UNA para poder distribuírselos a las y los vecinos de las alcaldías”, coincidieron.

Expresaron que la responsabilidad de dar mayor presupuesto a la Ciudad de México recae en los diputados, principalmente, para la bancada de Morena, “pues son ellos los que buscan aprobar el dictamen enviado por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, sin tomar en cuenta las necesidades de la Capital”.

“Si nos dicen que no, no le están diciendo que no a los alcaldes y alcaldesas, le están diciendo a los vecinos de las colonias que lo más importante es darle lana al Tren Maya y a las prioridades del presidente”, afirmó Tabe.

Los nueve alcaldes de la UNA CDMX estuvieron presentes en la Cámara de Diputados como voceros de las y los vecinos de sus demarcaciones, incluso para dar voz a las alcaldías gobernadas por Morena, es decir, para toda la Ciudad.

“Por qué no venir a luchar también por lo que los alcaldes de Morena no pueden hablar, porque yo estoy seguro que ellos ahorita están deseando estar aquí para pedir más recursos para sus alcaldías”, aseguró.

Finalmente, los integrantes de la UNA CDMX señalaron que estarán atentos a la decisión de los legisladores federales y seguirán dando la batalla por un presupuesto justo para los capitalinos.

