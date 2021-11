INE advierte riesgos en revocación de mandato por recorte presupuestal

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que el recorte de 4 mil 913 millones de pesos a su presupuesto para 2022, pone en riesgo la eventual realización y organización de la revocación de mandato, recalcó que el órgano electoral no es quien busca bloquear el ejercicio democrático.

Durante la sesión extraordinaria que realiza el Consejo General del INE, la tarde este miércoles, en la que se discute un proyecto para modificar la fecha para realizar la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 27 de marzo al 10 de abril de 2022, el consejero presidente calificó de preocupante, el recorte de recursos que establece el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 que se discute simultáneamente en el pleno de la Cámara de Diputados.

“Ese día lo advertimos desde la máxima tribuna de la nación, y hoy lo reitero con toda claridad y firmeza, un recorte desmedido a la solicitud presupuestal hecha por el INE a la Cámara de Diputados, pone en riesgo la organización de la revocación de mandato, un ejercicio inédito, de participación ciudadana, que el INE solo podrá convocar y organizar si cuenta con los recursos necesarios.

En este contexto recordó que la mayor parte de los 24 mil 649 millones de pesos que solicitó el INE para su gasto del próximo año es irreductible y no se puede tocar, a manera de ejemplo, mencionó los 5 mil 800 millones de pesos que se destinarán a las prerrogativas de los partidos políticos.

“Sobre todo porque buena parte del presupuesto que eventualmente se autoriza al INE, es un presupuesto irreductible, que no se puede tocar, que está fijado en la Constitución y que corresponde a más de 5 mil 800 millones de pesos que le tocan como prerrogativas a los partidos políticos. En el INE estaremos atentos a las discusiones y decisiones que finalmente se aprueben en el pleno de la Cámara de Diputados, único órgano del Estado Mexicano facultado y responsable de la aprobación del presupuesto de egresos de la federación”, detalló.

Córdova recordó que el viernes pasado durante su inédita comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, advirtió a los legisladores que la eventual realización de revocación de mandato, es equiparable a la realización de una elección federal.

“Lo hemos dicho y hoy lo reiteramos, llevar a cabo una revocación de mandato es un ejercicio de tal magnitud y seriedad cuyas consecuencias podrían ser muy graves en términos institucionales, que requiere organizarse con absoluta legalidad y certeza, es un proceso equiparable a realizar una elección federal de principio a fin y por ello los requerimientos presupuestales son altos”, recalcó el consejero presidente.

La autoridad electoral, reiteró que no es el INE quien busca bloquear la realización de la revocación de mandato.

“Es falso, falso, insisto, que el INE quien pretende bloquear el proceso de revocación de mandato, todo lo contrario, la solicitud de recursos suficientes para organizarlo de manera profesional y seria, dan cuenta del compromiso de esta institución con sus obligaciones constitucionales y con la ciudadanía, pero su llegada a buen puerto de este ejercicio, requiere de la corresponsabilidad de varios actores y órganos del Estado para generar las condiciones necesarias para su viabilidad, así lo plantee el viernes pasado en el pleno de la Cámara de Diputados”, señaló el consejero.

Oposición responsabiliza a Morena de sabotear la revocación de mandato

En su turno, los representantes de partidos políticos de oposición de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en el INE, acusan a Morena de sabotear el trabajo del órgano autónomo con el recorte presupuestal a su propuesta, por 4 mil 913 millones de pesos.

“Estamos ante una circunstancia muy complicada, por un lado, un sabotaje al trabajo del Instituto Nacional Electoral, una vendetta por mantener su autonomía, por no inclinar la cabeza ante el Poder Ejecutivo como el Presidente quería, y eso tiene una consecuencia, en tiempos autoritarios tener autonomía hoy estamos viendo que tiene graves consecuencias”, señaló el perredista Ángel Ávila.

Al respecto, a nombre del PAN, Víctor Hugo Sondón, acusó a Morena de buscar repetir la estrategia de la consulta popular de agosto pasado en donde desde la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda, no dotaron al INE de los recursos necesarios para realizar el ejercicio.

“Hoy están tratando de implementar el mismo mecanismo, que es que este Instituto Nacional Electoral, con los pocos recursos que tienen para lo que verdaderamente es importante, tengan que utilizar o desviar, o canalizar, o recanalizar recursos que tienen una función ya previamente establecida para un capricho presidencial”, subrayó.

Por ello, el representante de Acción Nacional responsabilizó a Morena de sabotear y matar este ejercicio ciudadano de consumarse el recorte de cerca de 5 mil millones de pesos al instituto.

“Eso no lo avalamos, en eso no estamos absolutamente de acuerdo, y si la Cámara de Diputados no da los recursos suficientes, que quede bien claro y bien entendido que quien mató este proceso de consulta ciudadana de la revocación de mandato fue el partido MORENA en la Cámara de Diputados y sus aliados”, sostuvo Sondón.

Sigue leyendo:

La venganza de Morena contra el INE

INE advierte a AMLO que no puede promocionar revocación de mandato en mañaneras

Ante TEPJF apela la dirigencia del PAN la revocación de mandato