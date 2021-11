La venganza de Morena contra el INE

Por la mañana de ayer, poco antes de que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobara el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, que será votado en el pleno esta misma semana, Ignacio Mier, coordinador de Morena, me dijo que se iba a quedar en la raya antes de mover un número para favorecer algunas de las propuestas de reasignación de la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD).



“Ellos quieren volver al modelo de siempre, de los moches y eso no lo vamos a permitir”, aseguró el legislador por Puebla.



En la tarde, Morena y sus aliados del PT y PVEM no sólo cumplieron con la advertencia de Mier, sino que fueron más allá: recortaron el gasto del Poder Judicial para 2022 por 3 mil millones de pesos y del INE por 4 mil 913 millones de pesos, equivalente a casi 20 por ciento, para reducirlo de 24 mil 649 millones a 19 mil 736 millones de pesos.



Es un golpe fuerte al árbitro electoral sobre todo cuando se prevén elecciones de seis gubernaturas el próximo año y la realización de la consulta de revocación de mandato que tiene un costo aproximado de 3 mil 800 millones de pesos. A eso, hay que sumar el financiamiento de los partidos políticos que es de 5 mil 822 millones de pesos para 2022. O sea, entre revocación y presupuesto a partidos son 9 mil 622 millones de pesos, por lo que solo le quedan al INE alrededor de 10 mil millones de pesos para elecciones en seis estados, revocación y todo el plan de trabajo anual como credencialización, capacitación, difusión, pautados de monitoreo, fiscalización, capacitaciones, arrendamientos, mantenimiento, tecnología, servicios básicos y generales y presupuesto operativo, entre otros.



La pregunta que se abre aquí es si hay un plan de Morena de fondo, con intenciones de llevar a la inoperatividad al árbitro electoral y con ello llevarse entre las patas los logros ganados para fortalecer la democracia en México y colocarnos en los niveles de Nicaragua y Venezuela, donde el poder en turno manipula los resultados electorales.



En el presupuesto entregado por Hacienda a la Cámara de Diputados había de por sí un tijeretazo de 3 mil 500 millones de pesos respecto a la propuesta de presupuesto para 2022 presentada por el propio instituto electoral. Sin embargo, parece que hay una venganza de Morena luego de la comparecencia de Lorenzo Córdova, donde a pregunta expresa de Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano, el presidente del INE reveló que el partido guinda se quedó con más de mil millones de pesos de prerrogativas a pesar de que en campaña prometió donar esos recursos para la compra de vacunas.



En la sesión de la Comisión de Presupuesto de ayer, Morena junto con sus aliados del PT y PVEM ampliaron el recorte a otros mil 413 millones de pesos, para dar un total de 4 mil 913 millones. En cambio, favorecieron los programas insignia del presidente López Obrador, como los de la Secretaría de Bienestar, a pesar de que en la propuesta original de Hacienda ya registraba un aumento abismal del 56 por ciento, respecto al aprobado en el 2021. El nuevo aumento para fortalecer los programas de dádivas es de 2 mil 457 millones de pesos.



Hay más reasignaciones que junto con la de Bienestar suman 7 mil 913 millones de pesos en los ramos de Agricultura y Desarrollo Rural con 2 mil 700 millones de pesos, salud por mil 580 millones, Trabajo y Previsión Social con 500 millones, Relaciones Exteriores 560 millones y Educación Pública.



“Los presupuestos de antes de la 4T ya quedaron proscritos”, dijo Ignacio Mier, quien prevé que pasará con mayoría en la próxima sesión plenaria.

•••

Uppercut: A pesar de que la ASF corroboró irregularidades en el programa Sembrando Vidas por más de mil 832 millones de pesos, Morena le amplió los recursos para 2022 en más de 457 millones y para Jóvenes Construyendo el Futuro 500 millones de pesos a pesar de que también tiene graves irregularidades.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

