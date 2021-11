Guillermo Rosales explicó los requerimientos para resolver la problemática de "autos chocolate"

En entrevista con Guillermo Rosales, el director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) para Heraldo Televisión, el directivo aseguró que la importancia de prohibir la entrada de los vehículos que no han cumplido con los requerimientos aduaneros a la frontera será el primer paso para resolver de raíz la problemática de los automóviles de contrabando.

El directivo comentó sobre las repercusiones acerca de la legalizaciones de los "autos chocolate" y del acuerdo mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador dictaminó a diferentes dependencias de su gabinete la elaboración de un programa de regularización de automóviles en condición de ilegalidad.

Dichos vehículos que circulan sin ninguna restricción, principalmente en la franja fronteriza, pretenden ser abordados por parte de las autoridades bajo un proceso "muy simple" de acuerdo con el director de la AMDA.

"Durante el periodo que dure este programa, que sigue siendo una incógnita, se mantendrá el flujo incesante de los automóviles procedentes de Estados Unidos. Lo que nosotros no podemos aceptar es que estemos en este limbo en el cual la gente está expectante por regularizarlos ante el anuncio presidencial y por el otro lado no hay avance en las disposiciones oficiales, y como coronilla de esta situación, no se ha detenido el flujo de los vehículos de contrabando, y no hay autoridad que esté haciendo nada al respecto", comentó Guillermo Rosales.

Autos chocolates, esparcidos en estados

Guillermo Rosales desaprobó el importe de cuota única propuesto por AMLO

FOTO: Especial



Rosales fue cuestionado sobre las reiteradas veces que se han llevado a cabo disposiciones para concretar el proceso anteriormente, a lo que el director expresó que no ha habido diferencia en ninguna de las ocasiones al repetir los mismos errores provenientes de las autoridades.

"En 2011 se llevaron a acabo 19 procesos de regularización, la justificación siempre es la misma, beneficio social a las familias pobres, motivos de seguridad pública para poder identificar a los vehículos que circulan y en ocasiones son utilizados para cometer delitos , etcétera; y lo que falla es la atención de fondo a los problemas que dan origen a esta situación, por un lado frenar la corrupción en todos los ámbitos que están ligados a esta actividad, y más aún tiene que ver con la carencia del transporte público en el país, principalmente en las ciudades de frontera", explicó.

Regulación de autos chocolate todavía no entra en vigor, sólo se publicaron instrucciones, afirma AMDA

De igual manera puntualizó la contaminación proveniente de las franjas fronterizas, especialmente en el área norte, suceso al cual atribuyó a la excesiva presencia de carros ilegales.

En este sentido, recalcó la importancia de las formas en las que se podrían empezar a resolver estos percances bajo una perspectiva de corto plazo; prohibir la entrada de vehículos a la frontera, obtener reglas claras por parte de la orden presidencial bajo la suposición de que se lleve a cabo y tener una oposición firme del gobierno mexicano para invertir en el transporte público, a lo cual lo calificó como un complemento imprescindible siempre y cuando se atiendan a todas las normas de seguridad ambientales y disposiciones fiscales.

Sigue leyendo:

Autos chocolate afectará aún más a la industria automotriz: AMDA

¿Vas a comprar un auto? Cuidado estos son los modelos más robados en México

Legalización de autos chocolate golpea el empleo formal y a contribuyentes: IMEF