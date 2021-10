Morena presidirá Congreso de Campeche; nombran a Alejandro Gómez Cazarín

Por primera vez en Campeche el Congreso del Estado tendrá mayoría de otro partido diferente al PRI, ahora Morena llevará a su cargo la Junta de Gobierno y Administración en la persona de Alejandro Gómez Cazarín. Esto durante la segunda sesión ordinaria del primer periodo de sesiones de la sexagésima cuarta legislatura local.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche fueron integradas las comisiones legislativas ordinarias con los grupos parlamentarios conformados por diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional.

La Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado de Campeche, será presidida por el diputado Alejandro Gómez Cazarín y conformada también por los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, vicepresidente; Jorge Pérez Falconi, secretario; Ricardo Miguel Medina Farfán, primer vocal; y José Antonio Jiménez Gutiérrez, segundo vocal, a quienes la presidenta de la Directiva, diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, les tomó la protesta de ley.



Previamente la presidencia de la Directiva declaró formalmente constituidos los grupos parlamentarios de la Sexagésima Cuarta Legislatura, coordinados de la siguiente manera:



Grupo Parlamentario del Partido Morena: coordinador, Alejandro Gómez Cazarín; primer subcoordinador, Jorge Pérez Falconi; y segundo subcoordinador, José Antonio Jiménez Gutiérrez; Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano: coordinador, Paul Alfredo Arce Ontiveros; y primera subcoordinadora, Mónica Fernández Montúfar; Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: coordinador, Ricardo Miguel Medina Farfán; primera subcoordinadora, Adriana del Pilar Ortiz Lanz; y segunda subcoordinadora, Laura Olimpia Ermila Baqueiro Ramos; y se le tiene como representación legislativa a los diputados del Partido Acción Nacional, con todas las consideraciones inherentes al cargo.





Por otra parte, y con el voto unánime de los 35 diputados de la actual Legislatura estatal, fue aprobada una propuesta común de los grupos parlamentarios y representación legislativa, para la integración de las Comisiones de Enlace en Materia de Fiscalización, en Materia de Estudios Legislativos y en Materia de Control Interno.

El nuevo líder del Congreso campechano bajo el control del partido Morena que suma 16 diputados, afirmó que existe la disposición de trabajar por el bien común y el beneficio de los ciudadanos.

Como ya lo vieron y lo habíamos dicho, finalmente nosotros estamos construyendo con todas las fuerzas políticas, da un gusto, da una alegría que saquemos los acuerdos de manera unánime, así como la primera sesión hoy lo ven también de manera unánime, todos los diputados. Los 35 votamos a favor de las propuestas que traíamos, y eso quiere decir que estamos empezando, iniciando con muy buenos acuerdos, con muy buen entendimiento, y creo que eso es lo que quieren los campechanos y eso es lo que va a hacer Morena. Eso es lo que va a hacer Alejandro Gómez Cazarín para Campeche, construir acuerdos; sé que en algunas situaciones vamos a tener diferencias, pero vamos a saber llevarlas, porque creo que, y estoy convencido, que las campañas solamente son para elegirnos, y de ahí hay que trabajar, no nos podemos enfrascar en eso, y es lo que Cazarín y Morena van a hacer en este Congreso, afirmó Gómez Cazarín en entrevista.

Dentro de la agenda legislativa figura en los primeros días una iniciativa enviada por la gobernadora Layda Sansores San Román que busca eliminar la protección a políticos por parte de policías estatales, sobre ello el presidente de la Junta de Gobierno y Administración dijo que buscarán darle proceso inmediato a la iniciativa

Vamos a tratar de lo antes posible ya votarlo, creo que también es algo que debemos de tener en cuenta todos los diputados, no puede haber un gobierno rico, con un pueblo pobre. No pueden haber tantos beneficios para los que ocuparon algún encargo como escoltas, como no sólo para ellos, también para este sus familias, hasta en el segundo grado. Es algo que ya se planteó una iniciativa preferente de la gobernadora, y estoy seguro de que la mayoría de los diputados la van a aprobar, porque creo que es lo que más beneficia a Campeche, comentó.