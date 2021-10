Policía de Zapopan y Guadalajara estarán en coordinación sin perder autonomía, dice Juan José Frangie

Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, señaló que el municipio que administra ha tenido un crecimiento desmedido en los últimos años, por lo que tendrán que buscar opciones para reforzar la seguridad de la demarcación.

En entrevista con Alejandro Cacho en su programa República H en El Heraldo Televisión, explicó que, por ello, llegó a un acuerdo con Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, para coordinar las fuerzas policiacas de ambos municipios.

En ese sentido, indicó que “se acabaron las fronteras” para ambas instituciones. “Sin perder la autonomía, vamos a tener una coordinación de la policía, sin crecer la burocracia ”, anotó el mandatario local.

Mencionó que, además de coordinar ambas instituciones, tendrán una academia para policías, así como unificarán los C5 de cada municipio para tener información conjunta de lo que sucede en ambos municipios.

A su vez, Frangie anotó que las tres principales preocupaciones de Zapopan son el combate a la desigualdad, la reactivación económica y la prevención del delito.

Zapopan ha creado su propia identidad, dice Frangie

La administración municipal de Zapopan cambió su estafeta y Juan José Frangie estará al frente de la administración para el periodo 2021-2024. Se comprometió a dar continuidad al proyecto iniciado por Pablo Lemus Navarro, ahora alcalde de Guadalajara, y combatir la desigualdad que hay en la ex Villa Maicera.

"No pretendo dar un discurso anclado en un pasado que hemos sabido superar día con día, no es tampoco mi intención decirles que todo está resuelto y que se acabaron los problemas, lo que sí les puedo decir es que el Zapopan de hoy no es el mismo que recibimos en el 2015. Zapopan ha creado su propia identidad y se ha ganado un lugar especial en Jalisco y en todo México", dijo el alcalde.

Además, dijo que su primer compromiso como presidente municipal es cuidar la Ciudad de las Niñas y de los Niños, lema de trabajo que encabezó Lemus Navarro en los seis años de su administración.

"Lo que inicia hoy no es una nueva administración ni un arranque de gobierno, no estamos empezando de cero, lo que inicia hoy es un nuevo capítulo de Gobierno para las niñas y los niños, es la certeza de que la esencia de un gobierno amable, sensible, y cercano, seguirá presente, donde lo que se siente en la calle se lleva al gobierno y el trabajo del gobierno a la calle", señaló como parte de su discurso.