Maestros en Colima hacen paro de labores por falta de pago

La falta de recursos, tras el colapso en las finanzas en la administración del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, impactó a maestros de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) y Telebachilleratos de Colima, quienes el viernes pasado no recibieron el pago de su quincena.

El responsable del área Jurídica de la Sección 6 del SNTE, Leopoldo Abarca, informó que se trata de 255 profesores quienes no han recibido su pago, por lo que desde este lunes realizan un paro de labores, además de manifestarse en la Secretaría de Educación en la entidad.

Informó que además de la quincena, no les pagaron los 9 días económicos a todos los trabajadores, lo que estiman una deuda de un millón de pesos.

Una de las afectadas, Liliana Gallegos, informó que no es la primera vez que les pasa, pero sí es la primera en esta época del año, ya que normalmente les ocurre al inicio, por la falta de la aportación estatal o federal, pero ahora es peor, porque no habían destinado recursos para costear estos días que no les han pagado.

“Desgraciadamente no nos había pasado en estas fechas, o sea, siempre era de enero a marzo o abril, entonces no tenemos un colchón, porque ya lo sabíamos, nos daban nuestro aguinaldo y lo guardábamos, pero ahora cómo le hacemos, no hay dinero”, explicó.

Reprobó que tengan que realizar una manifestación para que les paguen, pues cuando les ha ocurrido al inicio del año, no les resuelven hasta que hacen alguna movilización, lo que les genera sospechas.

Agregó que actualmente no tienen ni siquiera recursos para trabajar, por esa razón es que tomaron la decisión de hacer el paro y no dar clases desde este lunes.

“Porque hay muchos que tenemos que hacer el pago de internet, de hecho la mayoría comentaba que entrando el año se paga internet ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dar nuestras clases virtuales? ¿Cómo me voy a trasladar a Pueblo Juárez, a Caleras, a muchísimos lugares?”, cuestionó.

Pero sobre todo lamentó que esto también les afecta a sus familias e hijos, quienes también dejan de recibir clases en casa al no poder pagar internet.

La maestra informó que en su caso imparte clases a alrededor de 80 alumnos, quienes son los principales afectados por esta situación, pero responsabilizó de ello al gobierno estatal por no pagarles su sueldo.

alg