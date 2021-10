Al igual que el Secretario de Salud federal; Oliva López Arellano asegura que no vacunaría a sus nietos

Después de que el Secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, dijo que no vacunaría a sus nietos contra la COVID-19, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, lo secundó.

"Contra COVID-19 no los vacunaría, porque no tienen riesgo, el riesgo es muy reducido, no existe el riesgo 0, pero es muy reducido contra COVID-19.

"Los vacunaría contra la vacunación universal, de hecho los grandes que tengo están vacunados contra todas las enfermedades del esquema de vacunación universal", dijo en conferencia de prensa, en compañía de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa por el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario fue cuestionado por la legisladora del PVEM, Claudia Delgadillo sobre la estrategia de vacunación luego de la inmunización de la población mayor de 18 años de edad.

"No está probado porque científicamente los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla, comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida, y cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico, de sus células que nos defienden en toda nuestra vida con una llegada de una estructura totalmente inorgánica como es una vacuna, desde luego en su contexto biológico, es sólida, es válida, pero no lo tenemos todavía como para responderle, yo respondo: a mis nietos no los vacuno", dijo ante los legisladores.

Hoy, en la Ciudad de México, concluye la vacunación contra COVID-19 para menores de 12 a 17 años de edad, con comorbilidades graves.

Se habilitaron dos sedes vacunadoras serán la Biblioteca Vasconcelos en la Alcaldía Cuauhtémoc y el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud (CENCIS-Marina), en Coyoacán.

De acuerdo con el último corte, habían recibido la vacuna de Pfizer-BioNtech más de 11 mil de un estimado de 150 mil.

CON INFORMACIÓN DE IVÁN SALDAÑA Y ELIA CASTILLO

SSB

SIGUE LEYENDO

Secretaría de Salud estará en Guerrero antes de fin de año: AMLO

Jorge Alcocer es cuestionado en Twitter por declaraciones sobre medicamentos oncológicos