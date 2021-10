Salud reporta vacunación de más de mil menores de edad con comorbilidad en Baja California

La secretaria de Salud de Baja California, informó que suman mil 24 menores 12 a 17 años con comorbilidades, vacunados contra el COVID-19.

Durante el reporte diario sobre la pandemia, el titular de la dependencia, Alonso Pérez Rico indicó que los más de mil menores fueron inoculados en diez centros hospitalarios de todo el estado.

Tras afirmar que aún quedan vacuna de la remesa de 14 mil dosis destinadas para menores de edad, el funcionario precisó que los niños y adolescentes fueron convocados por personal de salud.

Pérez Rico, advirtió que no se vacunaron a niños que no hayan sido convocados y que no informarán públicamente los lugares donde estarán inmunizando a este grupo poblacional, pues se busca llevar un proceso planeado y ordenado.

Por otra parte, el secretario de Salud reveló que la plataforma SISVER reporta que Baja California registró 291 casos nuevos de coronavirus, durante las últimas 24 horas.

Por esta razón, abundó, la entidad fue la que más contagios presentó en este lapso a nivel nacional, superando los 273 de la Ciudad de México;

’Baja California es la entidad federativa que más casos ganó con una PCR o prueba antigénica en nuestro país’’, remarcó.

El funcionario atribuyó el incremento de contagios confirmados gracias a que todos los días se están realizando.

Detalló que actualmente se están haciendo más pruebas con un aproximado de 900 diarias, por encima de las que se hacían en la primera y segunda ola.

La plataforma SISVER también confirmó que en Baja California ya son 67 mil 160 contagios acumulados y nueve mil 530 decesos durante la pandemia, indicó.

