Reservan 30 dosis Pfizer para menores de edad amparados en Yucatán, pero siguen sin vacunarlos 

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, aseguró que se reservaron dosis de Pfizer contra el Covid-19 para aproximadamente 30 menores de edad que se ampararon en la entidad. Sin embargo, madres y padres de familia se quejaron de que hasta el momento no han sido citados por las autoridades federales para que les detallen cuándo serán vacunados y en dónde

El funcionario recalcó que sí hay vacunas disponibles para las niñas, los niños y adolescentes que promovieron amparos, y que próximamente se realizaría una junta con sus tutores para explicarles cómo será el proceso.

Pero hasta el momento todo indica que no han avisado a nadie sobre esa reunión informativa. Tal es el caso de la señora Neysi Ramírez, quien el miércoles pasado llevó a su hijo Patricio, de 12 años de edad, al centro de vacunación del Deportivo Kukulcán, en donde le negaron la dosis.

Ella tramitó el amparo para su hijo y la suspensión fue concedido por un juzgado de distrito de Mérida, pero hasta el momento ninguna autoridad de la Secretaría de Salud federal le ha notificado cuándo le aplicarán la vacuna.

En un principio pensó que no le avisaron por la falta de vacunas de Pfizer, por lo que al enterarse que en el Kukulcán administrarían dosis de esa farmacéutica, acudió con su hijo y otros niños que también se ampararon. Tras hacerlos esperar, los Servidores de la Nación se opusieron a vacunarlos.

Por tal razón, al enterarse de que Joaquín Díaz aseguró que ya reservaron 30 vacunas para los menores de edad, hizo un llamado para que los contacten y se pongan de acuerdo para cumplir con lo dictado por el juzgado.

“No nos han convocado y no sabemos cómo nos buscarán si no tienen nuestro teléfono, no nos pidieron datos y ni se quedaron con una copia del amparo”, abundó Neysi Ramírez, quien ha tratado de comunicarse con el delegado vía Facebook.