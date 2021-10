"Que salgan... que hagan algo": AMLO pide a la UNAM marchar contra las críticas

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la comunidad universitaria de la UNAM a marchar contra las críticas que les han hecho desde la Mañanera.

"Que salgan... que hagan algo", dijo e insistió en que sostiene que la máxima casa de estudios del país se derechizó y se aburguesó.

Nuevamente criticó que no haya nada sobre el saqueo más grande de la historia del país y pidió a la gente a que lo ayuden a encontrar los libros, ensayos y tratados de la UNAM sobre corrupción y la privatización en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari.

"Están diciendo que van a marchar...que salgan a marchar, pero que hagan algo... se aburguesaron", reiteró.

AMLO vuelve a reprochar a la UNAM

También les volvió a reprochar que dónde estaban cuando se entregó el territorio a mineras; 120 millones de hectáreas, que representa el 60 por ciento del territorio nacional.

En ese sentido, reiteró que es bueno el debate, porque hay un grupo, el de Claudio X. González, que quiere regresar a la misma política y recordó que el tema al combate a la corrupción lo viene planteando desde campaña.

El presidente consideró que hay oportunidad de que no continúe la política actual y recordó que en marzo del próximo año se puede hacer valer con la revocación del mandato.

"Si dicen no, me voy porque eso significa que no acepto el proyecto que represento. Esto es legal y pacífico. Si no se llega al 40 por ciento también me voy”.

"Yo no voy a estar aquí de florero, de adorno, si no se tiene autoridad moral y política y no estoy dispuesto a pasar a la historia como presidente mediocre", remató.

RMG