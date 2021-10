Gas Bienestar inicia operaciones en la alcaldía Azcapotzalco; así puedes conseguir tu tanque

Gas Bienestar comienza su etapa de prueba en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, tras dos meses de operar en la alcaldía Iztapalapa.

En redes sociales, la empresa estatal detalló que serán 11 las unidades que realicen la distribución de cilindros de 20 y 30 kg en la demarcación.

Se inició en dichas alcaldías primero porque fue en donde se registraron los mayores incrementos en el gas licuado. Las siguientes alcaldías que serían prioritarias son: Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac. La compañía refiere que comenzará con operaciones formalmente próximamente.

El banderazo de inicio de operaciones se realizó el pasado 31 de agosto durante la conferencia matutina del mandatario Andrés Manuel López Obrador y en ese momento, se indicó que uno de los objetivos era distribuir Gas LP entre las familias más pobres, además de garantizarles seguridad, calidad, volumen y precios justos.

Las autoridades estiman que para enero, Gas Bienestar cuente con una capacidad para abastecer a 1.2 millones de viviendas en la Ciudad de México. Para diciembre tendrán, según datos proporcionados por el Gobierno Federal, una capacidad de 40 mil a 50 mil cilindros.

¿Cómo comprar un tanque de Gas Bienestar?

La empresa se encuentra, por el momento, en su fase de prueba en las alcaldías Iztapalapa y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Para poder adquirir un tanque de Gas Bienestar se debe marcar al número telefónico: 800 427 2222 y entre las opciones está la de ubicación del repartidor más cercano (marca la opción 3).

Por lo que se enlaza la llamada con los operadores de tanque de gas y el trabajador proporciona el ubicación del camión más cercano al domicilio de la persona y puede realizar el cambio de cilindro (no es servicio a domicilio). El horario de servicio es de 7:00 a 17:00 horas

¿Estabilidad en los precios?

Gas Bienestar comenzó ofertando a 20 pesos el kilogramo de gas, pero actualmente el precio es de hasta 23.25 pesos, según lo publicado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En tanto, la compañía indicó en un comunicado de prensa que los precios promedio para la última semana de septiembre se mantuvieron en 21.50 pesos.

Beatriz Marcelino, experta en energía de Grupo Ciita, puntualizó para El Heraldo de México que el alza se debe a las variaciones de la molécula en el mercado internacional. “Pemex no puede controlar el precio de los mercados y no subir la tarifa implicaría erogar un subsidio, destinar dinero que no tiene”.

