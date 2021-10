Comisionistas defienden su trabajo, aseguran que sus peticiones no son berrinche

Desde las 14:00 horas del 11 de octubre y por tiempo indefinido, el Gremio Gasero Nacional se mantendrá en paro de labores, ya que no han recibido respuesta por parte del gobierno de México a sus demandas. Ademas, solicitó a las unidades de las 16 alcaldías de la Ciudad de México detenerse en avenidas principales, sin obstruir las vialidades.

En una de sus últimas publicaciones en redes señala: "El #GremioGaseroNacional ?? se encuentra en agonía, estamos en una postura inoperante ante ¢0.50 de comisión por litro. ? Una unidad se encuentra en una venta promedio de 700 litros diarios y con $350 de "utilidad" no podemos mantener los siguientes gastos operativos: operador, primer ayudante, segundo ayudante, combustible, seguro de la unidad, seguro de trabajadores, contribuciones (verificación, tenencia, etc.), refacciones de la unidad, etc".

Y es que antes de que tanto la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía emitieran la directriz de emergencia, los comisionistas ganaban entre 3 o 4 pesos por cada litro vendido; sin embargo, desde que se implementaron los precios máximos, sus ganancias se han reducido significativamente hasta a 20 centavos de comisión por litro.

En entrevista con Mario Maldonado para El Heraldo Televisión, José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México, comentó que ayer tuvieron una de las peores reuniones con autoridades, ya que se regula un precio en el que los distribuidores no son considerados.

Antes los percances con al fuerza pública durante las manifestaciones, destacó que es la primera vez que ocurre algo así, ya que en un total de 14 manifestaciones que han realizado no se tiene ningún antecedente violento, en los que la ciudadanía o autoridades puedan acusarlos de algún delito.

"Nosotros solo pedíamos que se nos permitiera estacionar unas unidades en la parte del Eje 5, y antes de entrar a la reunión lo primero que hicimos fue orar por las autoridades (...) solo queríamos ser escuchados por la autoridad, para poder ser incluidos en el costo para el trabajo operativo", dijo.

Respecto a la figura de los comisionistas, Rodríguez indicó que ellos son los promotores y vendedores del gas, nosotros somos quienes vendemos el gas de las grandes empresas distribuidoras.

"No tiene nada de delito, nosotros no incrementamos el costo por qué quieren acabar con una figura que lleva más de 30 años funcionando así, que pagamos impuestos, que participamos en la cadena económica y en el eslabón productivo de nuestro país", expresó.

Finalmente, dijo que "entramos en suspensión total, no tenemos con qué trabajar, no es un berrinche, nosotros dejamos de participar en este modelo de trabajo porque ya no nos conviente".