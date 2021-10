Boba Fett de Star War acude a vacunarse en CDMX escoltado de un Stormtrooper | VIDEO

Con un disfraz de Star Wars, Dante Buendía acudió al arranque de la vacunación contra la COVID-19 para adolescentes con comorbilidades en la Ciudad de México.

Dante, quien vive con obesidad y sobrepeso, se caracterizó como Boba Fett, el mejor cazarecompensas de la Guerra de las Galaxias.

"La vacuna me da más confianza realizar mis actividades porque ya no siento que me voy a contagiar de forma grave", dijo el adolescente al salir del Centro de vacunación de la Biblioteca Vasconcelos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los disfraces de esta familia causaron sensación entre los presentes. FOTO: Gerardo Suarez

Mauricio Buendía, papá de Dante, quien se caracterizó como uno de los clones de Star Wars, explicó que decidieron hacer un "cosplay" con estos personajes para que su hijo se sintiera más seguro y tranquilo de recibir la vacuna.

"Él estaba nervioso, entonces le dije: 'para que te sientas más relax vamos a hacer un cosplay y tú decides. Él quería venir de romano pero hacía mucho frío entonces decidimos que viniera como Boba Fett y yo lo acompaño como un clon", contó el señor Mauricio.

Añadió que la familia está más tranquila porque con la vacuna, Dante puede convivir mejor con sus compañeros de la escuela, a donde regresó de forma presencial el 30 de agosto.

Este 25 de octubre inició en la Ciudad de México la vacunación contra COVID-19 para las personas de 12 a 17 años con comorbilidades; se aplica la vacuna Pfizer.

Ana Bautista de 14 años también acudió a la Biblioteca Vasconcelos para ser vacunada.

"Estuve tranquila, no me dio miedo porque ya estoy acostumbrada a las inyecciones", comentó Ana, quien vive con acidosis tubular renal distal, hipotiroidismo e hipercolesterolemia.

Guadalupe Talavera, mamá de de Ana dijo que están ahora más tranquilos con la primera dosis de la vacuna porque aunque la joven sigue en clases a distancia, ya estará más protegida cuando ocurra el retorno presencial.

El gobierno capitalino estima vacunar a cerca de 40 mil adolescentes con factores de riesgo entre el 25 y el 28 de octubre.

Para este lunes toca el turno de aquellas personas de 12 a 17 años que se hayan registrado antes del sábado 23 de octubre y cuyo apellido paterno empiece con la letra A, B, C, D, E y F.

Las sedes de vacunación son Biblioteca Vasconcelos, que se ubica en la Alcaldía Cuauhtémoc y el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud (CENCIS-Marina), en la Alcaldía Coyoacán.

Para acceder a la vacunacion, se debe realizar el registro en la página mivacuna.salud.gob.mx y cumplir los requisitos establecidos.

La vacuna se aplicará a los adolescentes que viven con una de las 40 comorbilidades enlistadas en la página de Internet mencionada.

Quienes se registraron después del sábado 23 recibirán cita para el jueves 28 de octubre.

