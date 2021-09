Vacuna Patria contra Covid-19 ya está en Fase 2: AMLO

El presidente López Obrador informó que la Vacuna Patria contra Covid-19 entró en fase 2 de investigaciones y que ha tenido buenos resultados.

"Ya estamos haciendo los nuevos contratos con las farmacéuticas, se está avanzando en la investigación de la Vacuna Patria que se va a producir en México. Ya está pasando a una segunda fase en el proceso de investigación, hay buenos resultados en la primera etapa del proceso de investigación", anunció.

En la Conferencia Mañanera, el titular del Ejecutivo dijo que no van a faltar las vacunas en el país, para la protección de los ciudadanos contra la pandemia por el Coronavirus. Además de que aseguró que cumplirá con el compromiso de que antes de que termine octubre, todos los mayores de edad en México estarán vacunados, al menos con una dosis.

"Decirle a todos los mexicanos que no van a faltar las vacunas, que se le van a seguir aplicando vacunas a todos sin distinción y que es gratuito. No se van a cobrar las vacunas, no lo hemos hecho y no se va a hacer hacia adelante, que siempre van a contar la protección contra el Covid-19", dijo López Obrador.

Por último, dijo que ya trabaja para definir el proceso en el que serán vacunados los menores de edad que tienen alguna discapacidad o enfermedad autoinmune y que necesitan la vacuna de manera prioritaria.

Hasta el momento, en México se han registrado 3 millones 650 mil casos de contagios por Covid-19, con un saldo de 276 mil muertes oficiales.

Por Paris Alejandro Salazar